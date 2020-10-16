Скандальный долгострой в Тюмени обещали сдать в эксплуатацию до конца года

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область Уральский ФО
ЖК Новый Уктус, долгострой, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

Скандальный долгострой в Тюмени обещали сдать в эксплуатацию до конца года

15 октября заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев посетил стройплощадки многоквартирных домов в жилом микрорайоне "Славутич" и жилом комплексе "Москва".

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, данные объекты находятся на контроле надзорного органа из-за неоднократного переноса сроков ввода в эксплуатацию.

Как показа объезд, строительная готовность многоквартирного дома ГП-3 жилого микрорайона "Славутич" высокая. По словам руководства, ввод дома в эксплуатацию планируется до конца 2020 года. Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома ГП-1 ожидался в четвертом квартале 2021 года, однако в настоящее время строительство не осуществляется.

Сложная ситуация со строительством многоквартирных домов жилого комплекса "Москва". Так, неоднократно переносились сроки строительства домов ГП-15 и ГП-6.1. При этом, АО "Сибстройсервис" строит еще три дома.

Напомним, в августе несколько застройщиков отчитались о том, как возводят жилые дома. В частности, речь шла о доме ГП-7 на Тихой – Просторной и о строительстве жилых домов ГП-13 в жилом комплексе "Олимпия" и ГП-5 в жилом комплексе "Плеханово 2.0" в Тюмени. Ранее и.о. прокурора региона предупредил директора компании-застройщика "Сибстройсервис" Павла Юрочкина о недопустимости нарушений закона. На заседании руководитель рассказал, что дом ГП-13 готов на 97%, его введут в эксплуатацию

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Скандальный долгострой в Тюмени обещали сдать в эксплуатацию до конца года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: долгострой, жилье, дома



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.08.2019 09:55 Мск Компания, которая взялась достраивать скандальный долгострой в Тюмени, отчиталась в прокуратуре о сделанной работе
Ранее 28.07.2017 11:23 Мск Жители скандального долгостроя на Тихой - Просторной в Тюмени получат квартиры до августа 2018 года
Ранее 15.05.2017 15:00 Мск Ушло в суд дело директора тюменской компании, обманувшего дольщиков района Тихой - Просторной
Ранее 29.02.2016 16:00 Мск В Тюмени продлено расследование дела застройщика долгостроев, подозреваемого в неуплате налогов, мошенничестве и краже
Ранее 11.01.2016 14:43 Мск В Тюмени застройщика долгостроев на Тихой-Просторной подозревают в неуплате налогов, мошенничестве и краже денег дольщиков

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети