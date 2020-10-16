Скандальный долгострой в Тюмени обещали сдать в эксплуатацию до конца года

15 октября заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев посетил стройплощадки многоквартирных домов в жилом микрорайоне "Славутич" и жилом комплексе "Москва".

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, данные объекты находятся на контроле надзорного органа из-за неоднократного переноса сроков ввода в эксплуатацию.

Как показа объезд, строительная готовность многоквартирного дома ГП-3 жилого микрорайона "Славутич" высокая. По словам руководства, ввод дома в эксплуатацию планируется до конца 2020 года. Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома ГП-1 ожидался в четвертом квартале 2021 года, однако в настоящее время строительство не осуществляется.

Сложная ситуация со строительством многоквартирных домов жилого комплекса "Москва". Так, неоднократно переносились сроки строительства домов ГП-15 и ГП-6.1. При этом, АО "Сибстройсервис" строит еще три дома.

Напомним, в августе несколько застройщиков отчитались о том, как возводят жилые дома. В частности, речь шла о доме ГП-7 на Тихой – Просторной и о строительстве жилых домов ГП-13 в жилом комплексе "Олимпия" и ГП-5 в жилом комплексе "Плеханово 2.0" в Тюмени. Ранее и.о. прокурора региона предупредил директора компании-застройщика "Сибстройсервис" Павла Юрочкина о недопустимости нарушений закона. На заседании руководитель рассказал, что дом ГП-13 готов на 97%, его введут в эксплуатацию