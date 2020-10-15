16 Октября 2020
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цар, гуманитарная помощь, матрешка (2020) | Фото: spark

Русская матрешка и пять тонн конфет: в ЦАР пришла гумпомощь из РФ

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера получил в подарок русскую матрешку.

цар, гуманитарная помощь, матрешка(2020)|Фото: spark

15 октября в аэропорту столицы ЦАР Банги, приземлился российский самолет Ан-124 «Руслан», доставивший в африканскую страну двадцать бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ-2), а также гуманитарный груз для местных детей, в том числе 5 тонн конфет «Мишка на Севере» и сто тысяч игрушек.

Одну из таких традиционных российских игрушек – матрешку - члены российской делегации вручили президенту ЦАР. Гостей из России тепло и радушно встретили на африканской земле.

Представители ЦАР высоко оценили и гуманитарную помощь РФ. Население Центральноафриканской республики безвозмездно получит сладости, игрушки и даже мороженное, доставленное из далекой России.

Кроме того стоит отметить, что за последние несколько лет осуществляется уже третья поставка российского оружия в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами.

Местные жители высоко оценивают сотрудничество между Москвой и Банги, благодаря которому в африканской стране стало намного безопаснее и спокойнее. Согласно последним опросам общественного мнения, 87% граждан ЦАР считают Россию ближайшим другом своей страны.

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Русская матрешка и пять тонн конфет: в ЦАР пришла гумпомощь из РФ

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Теги: цар, гуманитарная помощь, банги, игрушки, сладости, бдрм,



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