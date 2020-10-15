"Да что вы говорите!": Захарова высказалась о немецких заявлениях по Навальному

Официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова прокомментировала ситуацию с Навальным и введенные сегодня ЕС "точечные санкции" в отношении ряда российских чиновников.

Она резко высказалась о словах главы МИД Германии Хайко Мааса, который в одном из последних интервью заявил, что ситуация с Навальным "не является предметом российско-германских отношений". "Да что вы говорите! – заявила Захарова. – Мы отвергаем заявление Мааса о том, что российские власти когда-либо утверждали, что Навальный отравил сам себя. Это провокационный прием, выходящий за рамки этики. Правительство ФРГ подрывает многолетний каркас отношений с Россией. Доверие подорвано".

По поводу санкций она заявила: "Объяснения находятся на грани абсурда, о реальных доказательствах речи не идет. Это лакмусовая бумажка для наших дальнейших отношений с ЕС. Эти действия не останутся без нашей реакции".