15 Октября 2020
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Политика В России За рубежом Москва
официальный представитель МИД России Мария Захарова (2016) | Фото: mid.ru

"Да что вы говорите!": Захарова высказалась о немецких заявлениях по Навальному

Официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова прокомментировала ситуацию с Навальным и введенные сегодня ЕС "точечные санкции" в отношении ряда российских чиновников.

Она резко высказалась о словах главы МИД Германии Хайко Мааса, который в одном из последних интервью заявил, что ситуация с Навальным "не является предметом российско-германских отношений". "Да что вы говорите! – заявила Захарова. – Мы отвергаем заявление Мааса о том, что российские власти когда-либо утверждали, что Навальный отравил сам себя. Это провокационный прием, выходящий за рамки этики. Правительство ФРГ подрывает многолетний каркас отношений с Россией. Доверие подорвано".

По поводу санкций она заявила: "Объяснения находятся на грани абсурда, о реальных доказательствах речи не идет.  Это лакмусовая бумажка для наших дальнейших отношений с ЕС. Эти действия не останутся без нашей реакции".

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"Да что вы говорите!": Захарова высказалась о немецких заявлениях по Навальному

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Теги: мария захарова, дело навального, хайко маас, санкции



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