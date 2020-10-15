15 Октября 2020
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больница (2020) | Фото: Екатеринбург.рф

Врачи Нижневартовска прорабатывают вопрос реабилитации пациентов, перенесших COVID-19

В нижневартовском инфекционном госпитале, действующем на базе строящейся окружной больницы, находятся 160 пациентов с диагнозом COVID-19, более 20 человек - в реанимации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

По словам главврача нижневартовской окружной больницы Алексея Сатинова, в отделение реанимации дополнительно привлекли врачей-реаниматологов. Кроме того, в инфекционном отделении есть резерв - можно дополнительно развернуть 35 коек.

"Все медицинские учреждения города приведены в режим повышенной готовности. При необходимости врачи откроют дополнительный госпиталь для заболевших COVID-инфекцией на базе гинекологического отделения", - сообщил он. По словам врача-реаниматолога окружной больницы Евгения Зырянова, врачи приобрели опыт лечения пациентов с COVID-19.

"Изначальная повышенная настороженность в отношении лечения пациентов и своей безопасности сменилась на более спокойное психологическое состояние", - сообщил он.

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Нижневартовске растет. Наличие инфекции стало чаще регистрироваться среди детей, подростков, сотрудников сферы образования. Разобщены коллективы в 12-ти школах. В четырех дошкольных учреждениях закрыты несколько групп детей разного возраста.

"Мы переходим на семидневный график работы. У нас возобновляется работа кабинета компьютерной томографии. Новая коронавирусная инфекция отличается клинической картиной. Мы ставим диагноз не только по результату ПЦР-диагностики или иммуноферментному анализу крови. В данном случае врач ориентируется на клинико-эпидемиологический диагноз", - сообщила главврач "Нижневартовской городской поликлиники" Светлана Воронина.

Кроме того, по поручению главы Нижневартовска Василия Тихонова врачи прорабатывают вопрос реабилитации пациентов, перенесших COVID-инфекцию в средней или тяжелой степени. Вартовчане смогут поправить состояние здоровья на базе пульмонологического отделения "Нижневартовской окружной больницы № 2".

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Врачи Нижневартовска прорабатывают вопрос реабилитации пациентов, перенесших COVID-19

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Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения, послабление, больница



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