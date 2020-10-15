Участники рейда проверили соблюдение "Защитного протокола" на автовокзале Нижневартовска

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Автобусы в Москве (2020) | Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Д. Гришкин

Участники рейда проверили соблюдение "Защитного протокола" на автовокзале Нижневартовска

Сегодня, в рамках еженедельного рейда, было проверено соблюдение "Защитного протокола" автовокзалом Нижневартовска. Общественники акцентировали свое внимание на социальную разметку, соблюдение термометрии, наличие антисептиков, справочную информацию на стендах, а также соблюдение масочного режима и использование безналичного расчета при продаже билетов.

"По итогам проверки можно сделать вывод, что автовокзал Нижневартовска принимает все необходимые меры для защиты пассажиров. Но самим гражданам также не стоит забывать об ответственности и, в частности, использовать средства индивидуальной защиты находясь в местах массового скопления граждан", - отметили члены Общественной палаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, "Защитный протокол" включает в себя перечень требований, которые необходимо соблюдать пассажирам и персоналу автотранспортных предприятий. Документ был принят на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общественники собираются и в дальнейшем проверять соблюдение безопасности граждан и работников на транспортных предприятиях Нижневартовска.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Участники рейда проверили соблюдение "Защитного протокола" на автовокзале Нижневартовска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: "Защитного протокола", Нижневартовск, рейд, автовокзал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети