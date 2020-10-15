Участники рейда проверили соблюдение "Защитного протокола" на автовокзале Нижневартовска

Сегодня, в рамках еженедельного рейда, было проверено соблюдение "Защитного протокола" автовокзалом Нижневартовска. Общественники акцентировали свое внимание на социальную разметку, соблюдение термометрии, наличие антисептиков, справочную информацию на стендах, а также соблюдение масочного режима и использование безналичного расчета при продаже билетов.

"По итогам проверки можно сделать вывод, что автовокзал Нижневартовска принимает все необходимые меры для защиты пассажиров. Но самим гражданам также не стоит забывать об ответственности и, в частности, использовать средства индивидуальной защиты находясь в местах массового скопления граждан", - отметили члены Общественной палаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, "Защитный протокол" включает в себя перечень требований, которые необходимо соблюдать пассажирам и персоналу автотранспортных предприятий. Документ был принят на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общественники собираются и в дальнейшем проверять соблюдение безопасности граждан и работников на транспортных предприятиях Нижневартовска.