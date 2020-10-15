15 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

"У Москвы и регионов расходятся задачи": Решетников вспомнил об опыте работы губернатором

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников вступился за губернаторов, которым не всегда удается достичь целевых показателей, заданных Москвой. Он вспомнил, как сам был главой Пермского края.

"Деньги может у регионов и есть, но приоритеты не соответствуют тем, которые ставит федеральный центр. Губернатор говорит: вы мне ставите задачу построить одну новую школу, а у меня в 50 школах течет крыша. Так я на эти деньги лучше 50 крыш подлатаю", - пояснил министр логику регионов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он согласился с тем, что задачи, указанные в нацпроектах, нужно пересмотреть и "привязать" к национальным целям и согласовать с потребностями регионов. Правда, он не смог сказать, почему эта работа (которую министерство планирует провести "в ближайшее время") не была сделана на старте нацпроектов.

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"У Москвы и регионов расходятся задачи": Решетников вспомнил об опыте работы губернатором

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Теги: максим решетников, нацпроекты, губернаторы



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