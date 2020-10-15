Чичерина: Вместо армии Азербайджана воюют террористы

Юлия Чичерина, побывавшая в эпицентре нового обострения нагорнокарабахского конфликта, поделилась деталями увиденного. По словам артистки, на стороне Азербайджана против Армении воюют террористы, которых поддерживают из Турции. Как отметила певица в ходе интервью Накануне.RU, азербайджанский народ просто используется турками.

"Российский МИД в нейтральном положении в данном конфликте, я же четко выбрала себе сторону, потому что знаю, что армией Азербайджана управляют из Турции, и воюют вместо них террористы с нусры (по всей видимости, имеется в виду запрещенная террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", - прим.) и т.п. , они убивают мирных жителей кассетными снарядами и охотятся за журналистами, контролируя все с коптеров. Возможно, азербайджанский народ и не подозревает об этом, но его используют турки, как "невинных" украинцев англосаксы", - отметила Чичерина.

По ее мнению, единственный вариант примирения сторон - это появление российской военной базы в Карабахе.

"Меня очень жалобят истории резни народов Армении и Азербайджана, беженцев и предложения всем им вернуть земли, на которых они жили, но почему-то все забывают о русских, которые жили и в Ереване и в Баку, и куда-то все подевались, так что если уж вспоминать, что было 30 лет назад, когда был мир, то единственный вариант примирения сторон - мощная военная русская база на выгодной высоте и грозно взирающая на турков", - считает музыкант.

Также Чичерина посоветовала азербайджанцам не писать угроз в своих социальных сетях.

"Вообще я бы посоветовала азербайджанцам не ходить на ток-шоу, не писать угроз в своих сетях, не судить журналистов, не настраивать их против себя, все они очень мне напомнили адвоката Ефремова - Пашаева, не знаю, кто он по национальности, лучше уж пусть мягко давят из своих высоких кресел, потому что русский народ очень чуток к восточному лукавству и лжи", - заключила она.