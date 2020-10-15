Суд ограничил передвижение обвиняемому в гибели покупателя в строительном гипермаркете

Ленинский районный суд Тюмени приговорил специалиста цепи поставок одного из гипермаркетов строительных материалов к году ограничения свободы за гибель покупателя в стенах магазина. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Напомним, что инцидент произошел 4 августа текущего года. Тогда сотрудник магазина, обслуживая покупателя, с помощью автопогрузчика осуществлял погрузку паллеты со 104 плитами из древесной стружки и еще 66 плит, уложенными поверх. В итоге незакрепленные строительные материалы упали на покупателя, находившегося рядом. От полученных травм он скончался.

По версии следствия, мужчина пренебрег правилами охраны и осуществлял погрузку в присутствии людей. Помимо этого, он не закрепил строительные материалы. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также активно способствовал расследованию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, суд не мог назначить подсудимому реальное лишение свободы, поскольку это первое совершенное преступление небольшой степени тяжести. Таким образом, тюменец приговорен к одному году ограничения свободы с запретом выезжать за пределы города, менять место жительство и место работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Помимо этого, мужчина должен каждый месяц являться на регистрацию в инспекцию. Приговор в законную силу не вступил.