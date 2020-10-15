15 Октября 2020
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Политика За рубежом
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Венесуэле начали клинические испытания "Спутника V"

Власти Венесуэлы начали клинические испытания на добровольцах российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Как заявил глава государства Николас Мадуро, есть 2 тыс. добровольцев. Кроме того, в страну в скором времени прибудут "несколько тысяч доз китайской вакцины". После испытаний третьей фазы китайского и российского препаратов будет получено одобрение от Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения к массовой вакцинации.

Предполагается, что это случится в апреле 2021 года, сообщает ТАСС.

В начале октября стало известно, что в Венесуэлу поступила первая партия российской вакцины "Спутник V". Как сообщил исполнительный вице-президента республики Дельси Родригес, страна станет первой страной Запада, который примет участие в третьей фазе клинических испытаний этой вакцины.

Добровольцами станут около 2 тыс. человек.

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В Венесуэле начали клинические испытания "Спутника V"

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Теги: вакцина, коронавирус, Венесуэла



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