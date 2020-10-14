14 Октября 2020
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Общество В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

"Татьяна Алексеевна, я сейчас Вам позвоню": Путин потребовал назвать регионы, в которых плохо с тестами на COVID-19

Владимир Путин намерен узнать, в каких шести российских регионах возникли проблемы с организацией тестирования на коронавирус. Во время совещания президента с правительством об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, и глава государства в конце совещания предупредил ее, что сейчас позвонит.

"Татьяна Алексеевна, я сейчас Вам позвоню, - сказал президент. – Вы мне перечислите эти регионы".

Голикова на совещании пожаловалась и на "ряд регионов", в которых низкий запас препаратов от коронавируса, хотя мощности предприятий, производящих лекарства, позволяют обеспечить все субъекты страны без проблем. Она сообщила, что отечественные компании сейчас производят все 15 препаратов, рекомендуемых Минздравом для лечения COVID-19. "Регионы должны обеспечить запасы средств индивидуальной защиты и препаратов", - заявила вице-премьер.

Также Голикова доложила и о положении с распространением коронавируса. По оценке вице-премьера, введения общенациональных мер ограничений не требуется. "Средний темп прироста по России – 1,1%. В 30 регионах этот показатель выше. Среднесуточный уровень заболеваемости – 7,5 случаев на 100 тыс. населения. Это 54-е место среди стран, публикующих данные. Ситуация сложная, но находится под контролем", - заявила Голикова. Она рассказал о тренде последних дней: растет доля заболевших в возрастных группах 30-65 лет и 65+, но снижается заболеваемость среди школьников.

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"Татьяна Алексеевна, я сейчас Вам позвоню": Путин потребовал назвать регионы, в которых плохо с тестами на COVID-19

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Теги: владимир путин, татьяна голикова, тестирование на коронавирус



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