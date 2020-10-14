Пашинян сравнил ситуацию в Малой Азии с Мюнхенским сговором

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    сумки женские кожаные италия бренды распродажа фурла вот тут

Политика В бывшем СССР
Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах (2020) | Фото: REUTERS / ArmGov/PAN Photo

Пашинян сравнил ситуацию в Малой Азии с Мюнхенским сговором

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к народу. После того как утром на границе страны военная техника (предположительно оперативно-тактические ракетные комплексы) была уничтожена азербайджанскими ВВС, многие ждали, что Ереван выйдет из переговорного процесса по Нагорному Карабаху, объявит о независимости Арцаха (так называют спорную территорию) и окажет ему полномасштабную военную помощь.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вскоре после сообщения об атаке допустил размещение в зоне конфликта российских военных наблюдателей. Как передаёт агентство Infox, по плану российского МИД на первом этапе предполагалось освободить пять районов вокруг непризнанной республики, разблокировать связи, восстановить экономическое взаимодействие и работу транспорта, развернуть миротворческую миссию. На втором — освободить оставшиеся два района и определить статус Арцаха.

В самой Армении такой вариант многие сочли неприемлемым и ожидали обращения главы государства.

Речь Пашиняна получилась довольно противоречивой. Согласно тексту, который приводит verelq.am, премьер Армени сообщил, что "ряд стран, обладающих стратегическим механизмом сдерживания, должным образом не оценили угрозу, продолжая рассматривать проблему в контексте карабахского конфликта и, по сути, думая, что формула "территории взамен на мир" может спасти ситуацию. Это, конечно, неприемлемо для нас, и очень похоже на Мюнхенское соглашение 1938 года, когда европейские державы уступили Чехословакию Германии якобы ради мира. И вы все знаете, что произошло потом. И сейчас вопрос в том, допустит ли мир формирование нового Гитлера - на этот раз в Малой Азии".

Конкретные страны Пашинян при этом не назвал, но отметил, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция, США - приложили и прилагают усилия по установлению режима прекращения огня.

В финале своей речи премьер-министр Армении коснулся Арцаха. "Невозможно сломить армянский народ, невозможно запугать армянский народ, невозможно победить армянский народ. Мы будем стоять до конца, мы будем бороться до конца, и этот конец таков: свободный и счастливый Арцах, свободная и счастливая Армения", - упомянул политик.

Однако слов о признании независимости территории так и не прозвучало.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пашинян сравнил ситуацию в Малой Азии с Мюнхенским сговором

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Армения, Карабах, Арцах, Пашинян, Мюнхенский сговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети