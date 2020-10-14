Пашинян сравнил ситуацию в Малой Азии с Мюнхенским сговором

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к народу. После того как утром на границе страны военная техника (предположительно оперативно-тактические ракетные комплексы) была уничтожена азербайджанскими ВВС, многие ждали, что Ереван выйдет из переговорного процесса по Нагорному Карабаху, объявит о независимости Арцаха (так называют спорную территорию) и окажет ему полномасштабную военную помощь.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вскоре после сообщения об атаке допустил размещение в зоне конфликта российских военных наблюдателей. Как передаёт агентство Infox, по плану российского МИД на первом этапе предполагалось освободить пять районов вокруг непризнанной республики, разблокировать связи, восстановить экономическое взаимодействие и работу транспорта, развернуть миротворческую миссию. На втором — освободить оставшиеся два района и определить статус Арцаха.

В самой Армении такой вариант многие сочли неприемлемым и ожидали обращения главы государства.

Речь Пашиняна получилась довольно противоречивой. Согласно тексту, который приводит verelq.am, премьер Армени сообщил, что "ряд стран, обладающих стратегическим механизмом сдерживания, должным образом не оценили угрозу, продолжая рассматривать проблему в контексте карабахского конфликта и, по сути, думая, что формула "территории взамен на мир" может спасти ситуацию. Это, конечно, неприемлемо для нас, и очень похоже на Мюнхенское соглашение 1938 года, когда европейские державы уступили Чехословакию Германии якобы ради мира. И вы все знаете, что произошло потом. И сейчас вопрос в том, допустит ли мир формирование нового Гитлера - на этот раз в Малой Азии".

Конкретные страны Пашинян при этом не назвал, но отметил, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция, США - приложили и прилагают усилия по установлению режима прекращения огня.

В финале своей речи премьер-министр Армении коснулся Арцаха. "Невозможно сломить армянский народ, невозможно запугать армянский народ, невозможно победить армянский народ. Мы будем стоять до конца, мы будем бороться до конца, и этот конец таков: свободный и счастливый Арцах, свободная и счастливая Армения", - упомянул политик.

Однако слов о признании независимости территории так и не прозвучало.