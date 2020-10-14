Пермский край и компания "Россети Урал" подписали первое в России регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики

Пермский край и "Россети Урал" в рамках Всероссийского семинара-совещания "Тарифное регулирование в 2020 году и задачи органов государственного регулирования на 2021 год" подписали первое в России регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики. По этому соглашению, стороны берут на себя взаимные обязательства: сетевые компании – по развитию инфраструктуры и осуществлению необходимых инвестиций, а регион – по установлению долгосрочных тарифов и их индексации.

Соглашением определены принципы взаимодействия сторон на 10 лет. В регуляторном контракте зафиксированы вопросы, связанные с выполнением приоритетных инвестиционных проектов развития Пермского края, реализацией проектов программы "Цифровая трансформация - 2030", в том числе в части внедрения систем интеллектуального учета в регионе.



Подписи под документом в присутствии заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и первого заместителя генерального директора - исполнительного директора ПАО "Россети" Андрея Мурова поставили министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев и генеральный директор компании "Россети Урал" Сергей Дрегваль.

Экономия, достигнутая электросетевой компанией в рамках регуляторного соглашения, будет сохраняться у "Россети Урал" и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края в интересах региона.



Реализация всех достигнутых договорённостей в конечном итоге позволит повысить надежность и качество электроснабжения жителей и промышленных предприятий Пермского края. А новые инвестпроекты компании "Россети Урал" в регионе окажут содействие в дальнейшей работе по улучшению инвестиционного климата Прикамья.



Понятие регуляторных соглашений и возможность их заключения предусматривают поправки в Закон об электроэнергетике, внесенные Президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2019 года.



"Механизм регуляторного соглашения успешно работает в сфере газоснабжения. А для электроэнергетической отрасли – это абсолютно новый и прозрачный механизм формирования тарифов. Считаю, что главное заинтересованная сторона в этом соглашении – это жители Пермского края, поскольку регуляторное соглашение позволит направить экономию тарифа "Россети Урал" в Пермском крае на развитие инфраструктуры электроэнергетики региона. А это – повышение надежности электроснабжения населения Прикамья", - сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.



"Сегодня подписан действительно стратегический для Группы компаний "Россети" и Пермского края документ – первое в стране соглашение по долгосрочному тарифному регулированию. "Россети Урал" стали пионером в реализации этого направления. Очень важно, что эта модель ляжет в основу дальнейшего взаимодействия сетевого комплекса с региональными властями во всех субъектах Российской Федерации. Хочу выразить благодарность Федеральной антимонопольной службе и руководству Пермского края. Уверен, что нынешний шаг существенно повысит эффективность совместной работы", - подчеркнул Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ПАО "Россети" Андрей Муров.