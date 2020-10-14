14 Октября 2020
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(2004) |

Названы самые популярные у россиян новогодние направления

В Ассоциации туристических операторов России (АТОР) назвали самые популярные направления на предстоящие новогодние каникулы. Впрочем, в этом году "картина спроса еще не окончательно сформирована", поскольку глубина продаж резко упала после весеннего локдауна и сейчас почти не превышает месяца.

"Самые продаваемые направления – это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Турция, Ставропольский край", - рассказала на пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она рассказала, что главными трендами на зимний сезон в туризме станут экзотическая русская зима и горнолыжные маршруты. К первым относятся, например, Русская Лапландия (Мурманская область), Ямал, ко вторым – Кавказ, Шерегеш (Кузбасс), Абзаково (Челябинская область).

"В Русскую Лапландию компании уже ставят чартеры. Это направление, кстати, до коронавируса было очень популярно на китайском рынке. Мурманская область прекрасна в любое время года. Цена тура начинается от 44 тыс. до 50 тыс. руб. на человека с комфортным размещением. Ровно таким же спросом будут пользоваться другие северные регионы, например, Ямал. Мы ожидаем, что в топ-10 коротких новогодних маршрутов войдут и тюменские горячие источники. Планируются чартеры и на зимний Байкал", - сообщила Ломидзе о трендах.

При этом совсем не наблюдается спроса на открытую Белоруссию. Сейчас для въезжающих с территории России вводится требование справки об отсутствии коронавируса, но и до этого направление популярностью не пользовалось.

Что касается минувшего летнего сезона, помимо очевидно популярных направлений вроде Крыма, Краснодарского края, Москвы и Петербурга спросом пользовались поездки в регионы Золотого кольца, Ленобласть, Ставрополье, Алтай, Татарстан, очень популярна стала Карелия.

Еще один тренд – увеличение тех, кто путешествует на своих автомобилях. При этом если сравнивать поезда и самолеты, то путешественники более благосклонны к последним – пребывание в них воспринимается как более безопасное.

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Названы самые популярные у россиян новогодние направления

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Теги: новогодние туры, атор, россияне, итоги турсезона



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