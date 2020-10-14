14 Октября 2020
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бывший глава Удмуртии Александр Соловьев (2018) | Фото: sledcom.ru

Бывший глава Удмуртии приговорен к десяти годам колонии строгого режима

Суд приговорил бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о крупной взятке. Также ему назначен штраф в 275 млн рублей, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Ранее экс-глава Удмуртии частично признался в получении взяток. Сообщалось, что следователям удалось получить признательные показания по отдельным эпизодам коррупционного дела. Также следствие заявляло, что Соловьев активно сотрудничает с правоохранительными органами. Однако на суде он изменил свою позицию и вину во взяточничестве стал отрицать.

Глава Удмуртии был задержан 4 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки и доставлен в Москву. Президент РФ Владимир Путин отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

Экс-глава региона был помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. В декабре 2019 года Соловьев был экстренно госпитализирован.

В ходе следствия было арестовано имущество Соловьева - более 20 объектов недвижимого имущества (жилые дома, квартиры и нежилые помещения, земельные участки), дорогие автомобили, снегоходы, доли участия в уставных капиталах организаций, денежные средства, в том числе в иностранной валюте, в сумме порядка 15 млн рублей, слитки золота и другие ценности.

Кроме того, в Испании наложен арест на расположенные там земельный участок и жилой дом, оформленные на родственников Соловьева.

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Бывший глава Удмуртии приговорен к десяти годам колонии строгого режима

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Теги: александр соловьев, удмуртия, приговор



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