В Свердловской области 211 новых случаев COVID-19, почти половина – в Екатеринбурге

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 211 новых случаев COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (92 случая) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество зафиксированных в регионе случаев новой инфекции составляет 31 тыс. 761.

За сутки на Среднем Урале было выписано 175 человек и зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число выписанных в области достигло 23 тыс. 533, скончались 665 заболевших.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков рассказал, что в Свердловской области уменьшается количество заразившихся коронавирусом школьников, но становится больше заболевших людей в возрасте 65+. Из-за этого свердловских работающих пенсионеров срочно переводят на дистант.