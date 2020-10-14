14 Октября 2020
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Общество Свердловская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области 211 новых случаев COVID-19, почти половина – в Екатеринбурге

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 211 новых случаев COVID-19.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (92 случая) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество зафиксированных в регионе случаев новой инфекции составляет 31 тыс. 761.

За сутки на Среднем Урале было выписано 175 человек и зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число выписанных в области достигло 23 тыс. 533, скончались 665 заболевших.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков рассказал, что в Свердловской области уменьшается количество заразившихся коронавирусом школьников, но становится больше заболевших людей в возрасте 65+. Из-за этого свердловских работающих пенсионеров срочно переводят на дистант.

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В Свердловской области 211 новых случаев COVID-19, почти половина – в Екатеринбурге

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Теги: COVID-19, случаи, Свердловская область, Екатеринбург



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