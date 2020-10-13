"Другого выхода нет". Свердловских работающих пенсионеров срочно переводят на дистант

В Свердловской области уменьшается количество заразившихся коронавирусом школьников, но становится больше заболевших людей в возрасте 65+. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, в связи с этим власти региона намерены предпринять ряд мер.

"Они будут направлены на то, чтобы максимальное количество работающих людей этого возраста вывести на дистант. В случае необходимости им будут предоставлены больничные листы. Эти дополнительные меры будут предприняты сегодня-завтра, и мы уже это делаем, чтобы эту категорию вернуть домой. Другого выхода нет", - заявил Креков.

Он добавил, что в связи с этим будут активизированы волонтерские группы, так как пожилым людям нужно будет оказывать помощь на дому.

Напомним, в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса еще на две недели – до 26 октября.