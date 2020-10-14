14 Октября 2020
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Политика В России В бывшем СССР Москва
Сергей Шойгу (2017) | Фото: function.mil.ru

Шойгу посоветовал Армении и Азербайджану соблюдать перемирие, подписанное в Москве

Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, сообщает Минобороны России.

"В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

О прекращении огня стороны договорились 10 октября в ходе переговоров глав МИД при посредничестве Сергея Лаврова. Но буквально на следующее утро появились взаимные упреки обеих стран о нарушении режима перемирия.

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Шойгу посоветовал Армении и Азербайджану соблюдать перемирие, подписанное в Москве

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Теги: сергей шойгу, конфликт в карабахе, прекращение огня, перемирие



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