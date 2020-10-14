Рябков назвал неприемлемым продление СНВ-3

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал неприемлемым предложение США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временной взаимной заморозки ядерных арсеналов.

Предложение он назвал "неприемлемым", сообщает ТАСС,

Напомним, спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсл сообщил, что Соединенные Штаты готовы продлить СНВ-3 с Москвой при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о ходе российско-американских переговоров по вопросам контроля над вооружениями.

По словам главы внешнеполитического ведомства, стороны достигли определенного прогресса. "Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас вскоре будет еще одна", — сказал Помпео.