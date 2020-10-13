13 Октября 2020
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Общество Челябинская область
москва кремль (2003) | Фото: Накануне.ru

С видом на Кремль и за 900 млн рублей: экс-губернатор Челябинской области ищет покупателя на столичную квартиру?

В СМИ распространяется информация о якобы выставленной на продажу экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским элитной недвижимости в Москве, о лоте сообщило издание "Русская пресса".

Судя по информации издания, якобы квартиру площадью 220 кв. м в жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице Дубровский продает за 900 млн руб., согласно источнику, недвижимость попала в каталог, который распространяется, цитируем, "среди узкого круга высокопоставленных и богатых россиян".

Бывший южноуральский губернатор Борис Дубровский был отправлен в отставку в марте 2019 года, до момента занятия этого поста в январе 2014 года трудился директором ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Причинами сложения полномочий Дубровского назывались официально "собственное желание", неофициально к моменту отставки у правоохранительных и надзорных (например, у управления Федеральной антимонопольной службы) накопилась масса претензий, а СМИ неоднократно писали про коммерческую деятельность чиновника, в том числе через аффилированные с ним или его семьей структуры.

дубровский борис александрович ио губернатора челябинской области(2014)|Фото: Накануне.ru

В октябре 2019 года стало известно о возбужденном в отношении Дубровского из-за дорожных аукционов уголовном деле, правда, через сутки вышло постановление об отказе правоохранителей расследовать что-либо в отношении экс-губернатора. С момента отставки Дубровский не появляется на территории Челябинской области, сначала проживал в Москве, затем, по некоторым данным, отбыл за границу.

Напомним также, что в конце октября пройдет Центрального районного суда в Челябинске, где будет оглашен обвинительный приговор в отношении ближайшего соратника Дубровского, бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Как мы рассказывали, Тефтелев пошел на заключение досудебного соглашения, признал вину в получении взятки и на последнем по времени заседании суда озвучил ряд показаний в отношении других подчиненных экс-губернатора.

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С видом на Кремль и за 900 млн рублей: экс-губернатор Челябинской области ищет покупателя на столичную квартиру?

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Теги: Борис Дубровский, Евгений Тефтелев, взятки, уголовные дела



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