В пожаре в Пермском крае погибли дети

В Пермском крае выясняют обстоятельства гибели детей во время пожара и оставлении их в опасном положении.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, информация об этом появилась в СМИ. Так, на одном из федеральных каналов обсуждалась история о возможном нарушении прав детей. По словам супружеской пары, двух дочерей якобы выкрала жена брата женщины, которая, в свою очередь заявила, что спасала голодающих детей.

Более того, родители сами отдали своих дочерей 6 и 9 лет. Женщина имеет официально оформленную "предварительную опеку" и ожидает, пока органы опеки лишат семью родительских прав.

При этом в СМИ критикуют органы опеки, сотрудники которой, несмотря на неоднократные проверки, не принимали мер по изъятию детей. Ранее трое детей из этой семьи сгорели на пожаре в 2009 году. В настоящее время следственные органы ведут проверку органов опеки и попечительства на предмет халатности.