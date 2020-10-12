Новым мэром Муравленко назначена замглавы администрации Елена Молдован

Заместитель главы администрации города по социальной политике Елена Молдован заняла должность главы Муравленко (ЯНАО). Решение было принято депутатами городской думы после заседания конкурсной комиссии 12 октября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, решение парламентариев было единогласным. Вместе с Молдован на кресло главы города претендовали начальник управления культуры и молодежной политики Наталья Тягунова, действующие депутаты городской думы Марат Фазлетдинов и Максим Заболотских, а также Роман Нилов, работавший в городском парламенте шестого созыва.

Документы также подали руководитель регионального центра компетенций НО "Фонд "Окружной инновационно-технологический центр" Технопарк Ямал" Андрей Шабан, заместитель начальника управления муниципального имущества администрации города Булат Акмалов и менеджер НО "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города Муравленко" Максим Елисеев.