18 Ноября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Команда администрации, Муравленко, Елена Молдован (2020) | Фото: Елена Молдован

Новая глава Муравленко сформировала команду

Новая глава Муравленко Елена Молдован сформировала свою команду. Коллеги градоначальника уже приступили к работе, сообщила мэр в своём Telegram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Первый заместитель главы администрации – Андрей Лукьянов. Заместитель по финансам и экономике – Андрей Шабан. Заместитель главы, руководитель аппарата – Татьяна Миронова. Заместитель главы по социальной политике – Наталья Тягунова", - написала Молдован.

Напомним, она возглавила Муравленко в октябре. Бывший глава города Александр Подорога стал заместителем губернатора Ямала.

Команда администрации, Муравленко, Елена Молдован(2020)|Фото: Елена Молдован

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Новая глава Муравленко сформировала команду

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Теги: Елена Молдован, глава Муравленко



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Ранее 12.10.2020 15:22 Мск Новым мэром Муравленко назначена замглавы администрации Елена Молдован

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