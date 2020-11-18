Новая глава Муравленко сформировала команду

Новая глава Муравленко Елена Молдован сформировала свою команду. Коллеги градоначальника уже приступили к работе, сообщила мэр в своём Telegram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Первый заместитель главы администрации – Андрей Лукьянов. Заместитель по финансам и экономике – Андрей Шабан. Заместитель главы, руководитель аппарата – Татьяна Миронова. Заместитель главы по социальной политике – Наталья Тягунова", - написала Молдован.

Напомним, она возглавила Муравленко в октябре. Бывший глава города Александр Подорога стал заместителем губернатора Ямала.