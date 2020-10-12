В "Газпром нефти" конкурс профмастерства прошел в новом формате

"Газпром нефть" впервые провела межрегиональный конкурс профессионального мастерства в режиме онлайн. Новый формат обусловлен необходимостью соблюдения противоэпидемических мер, сообщили Накануне.RU организаторы соревнований.

На протяжении двух недель за звание лучшего в своей профессии боролись более 100 представителей 12 дочерних предприятий. Все задания они выполняли на территории деятельности своих подразделений.

Теоретический этап представлял собой тестирование по вопросам, связанным как с непосредственной профессиональной деятельностью, так и с производственной и экологической безопасностью и охраной труда. Также участники должны были продемонстрировать навыки оказания первой помощи.

Практическая часть проходила на производственных площадках. Конкурсанты комментировали каждое свое действие, жюри наблюдало за соревнованиями по видеосвязи в режиме реального времени.

Организатором и модератором мероприятия в этом году выступил "Газпромнефть-Хантос" – используя современные цифровые решения, предприятие создало единую коммуникационную среду для объединения всех участников и проведения конкурса в удаленном режиме.

В число победителей межрегиональных соревнований вошли работники "Газпромнефть-Ямала", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза", "Газпромнефть-Хантоса", "Мессояханефтегаза", "Газпромнефть-Оренбурга" и "Газпромнефть-Востока".