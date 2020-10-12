12 Октября 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Кремль: Локдаун не предвидится, обращения Путина к россиянам - тоже

В Кремле прокомментировали ситуацию с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Уже несколько дней суточная заболеваемость в России бьет рекорды. Тем не менее, вводить национальный локдаун власти до сих пор не собираются.

"Сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам. Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Песков заметил, что Путин может обратиться к россиянам (как во время первой волны коронавируса), но если сам сочтет это необходимым.

Также представитель Кремля прокомментировал возможность предоставления российской вакцины от коронавируса Украине. По словам Пескова, это может произойти на платной основе, "все будет зависеть от формулировки запроса из Киева".

Ранее Владимир Путин встретился с сопредседателем украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком. На встрече глава государства допустил поставки отечественной вакцины от COVID-19 на Украину. Как сказал Путин, такое российско-украинское сотрудничество возможно, несмотря на политические сложности.

Однако для этого необходим официальный запрос от властей Украины. "Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине", - отметил президент.

Позже Зеленский заявил, что Киев не будет официально обращаться к России за вакциной, а подождет вакцину, разрабатываемую в Евросоюзе. Российскую разработку он назвал "сомнительной".

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Кремль: Локдаун не предвидится, обращения Путина к россиянам - тоже

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Теги: локдаун, карантин, дмитрий песков, вакцина от коронавируса



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