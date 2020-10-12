В Прикамье БК "Парма" ушел на карантин из-за коронавируса: матч с польской командой перенесен

У пяти баскетболистов пермского баскетбольного клуба "Парма" выявили COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Игра клуба с польской "Зеленой Гурой" должна была состояться в краевой столице 13 октября. Однако теперь команда, а также тренеры, врачи и сопровождающие лица по предписанию Роспотребнадзора Прикамья оправляются на обязательную самоизоляцию.

Игра с БК "Зелена Гура" будет перенесена на другую дату. Ранее был перенесен матч с красноярским "Енисеем". Но тогда причиной переноса игры стала вспышка болезни у игроков красноярского клуба.

Ранее из-за вспышек коронавируса карантин объявлялся в других пермских спортивных клубах.