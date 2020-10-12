В Ленобласти обрушился наземный пешеходный переход

На 614-м км федеральной трассы М10 в городе Любани Ленинградской области обрушился надземный пешеходный переход.

Его задел грузовой Volvo, ехавший с поднятым кузовом. В результате этого конструкция обрушилась на дорогу.

В настоящее время спецслужбы ликвидируют последствия обрушения. О пострадавших ничего не сообщается, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в конце сентября "КамАЗ" с поднятым кузовом снес пешеходный мост на Челябинском тракте. Конструкция рухнула прямо на кабину, водитель погиб.