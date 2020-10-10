Прокуратура Красноярского края начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в Ангару

Прокуратура Красноярского края проводит проверку из-за разлива дизельного топлива в районе поселка Новая Кежма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Дизельное топливо разлилось с транспортировочной баржи, принадлежащей компании "Приангарская ЛПК". По предварительной информации, в Ангарку попало около 500 литров ГСМ. Одной из возможных причин произошедшего называют неправильную транспортировку ГСМ, а также износ транспортной цистерны.

На месте происшествия работают все оперативные службы края: полиция, следственный комитет, МЧС.

Расследование происшествия поставлено на контроль в прокуратуре края.

Напомним, в Кежемском районе Красноярского края введен муниципальный режим ЧС.