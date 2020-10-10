10 Октября 2020
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разлив нефти, тренировка (2016) | Фото: ТН-Сибирь

В Красноярском крае сотни литров нефтепродуктов вылились в Ангару

В Кежемском районе Красноярского края введен муниципальный режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в Ангару, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС региона.

"Введен режим ЧС на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара (Постановление администрации Кежемского района от 09.10.2020", - говорится в сообщении.

Силы и средства МЧС для ликвидации последствий ЧС не привлекались. Режим ЧС введен местной администрацией.

По информации ТАСС, разлив нефти произошел еще 2 октября. При раскачке баржи произошел разлив топлива и разлилось примерно полтонны. Сейчас на месте разлива работают специалисты. Они занимаются уборкой нефтепродуктов, используется сорбент

Замглавы района Олег Зиновьев сообщил изданию, что информация о разливе пока предварительная - сам факт еще не подтвержден. По данным предприятия, произошел разлив смеси "воды и остатков дизтоплива". Он отметил, что представители предприятия сообщили, что течь на барже была оперативно устранена, на воде масляных пятен не наблюдалось, но эта информация также будет проверяться.

Также режим ЧС введен на территории Юксеевского сельсовета Большемуртинского района. По информации ЕДДС района, на предприятии "Север" распилили бочку с отходами горюче-смазочных материалов, в результате чего они попали в канаву.

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В Красноярском крае сотни литров нефтепродуктов вылились в Ангару

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Теги: Режим ЧС, Ангара, нефтепродукты, разлив нефти



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