12 Августа 2020
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Экономика Челябинская область
Строительная площадка конгресс-холла в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверяет бюджетные траты на челябинский конгресс-холл, который не построят к ШОС

В Челябинске прокуратура проверяет расходование бюджетных средств на строительство конгресс-холла "Крылья" на берегу реки Миасс, об этом сообщил прокурор области Виталий Лопин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проверка идёт, нарушения выявлены. Окончательные результаты проверки будут на раньше конца февраля. Как только мы получим необходимые заключения экспертные, проведем финансовые исследования, тогда примем решение вплоть до направления материалов в следственные органы для дачи процессуальной оценки тем преступлениям, которые будут выявлены. А то, что они будут, смею вас заверить", - подчеркнул прокурор.

Напомним, Челябинск лишился права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году, теперь они пройдут в Санкт-Петербурге, но Челябинску оставили часть мероприятий. Конгресс-холл "Крылья" на берегу реки Миасс первоначально планировался как основная площадка саммитов, но потом стал резервной. А после назначения Алексея Текслера на пост врио главы региона проект был фактически заморожен. При этом уставный капитал партнерства, курирующего стройку, составляет 7,5 млрд руб., эти деньги были выделены из бюджета региона при Борисе Дубровском.

К саммиту возводился еще один конгресс-холл "Таганай-2020". В 2018 году депутаты Законодательного собрания области одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит застройщику. Недавно стало известно, что его перепрофилируют в ТРЦ. В здании появятся магазины, кафе и рестораны, а также детские комплексы с аттракционами. Открытие объекта запланировано на первый квартал 2020 года.

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Прокуратура проверяет бюджетные траты на челябинский конгресс-холл, который не построят к ШОС

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Теги: конгресс-холл, бюджетные расходы



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