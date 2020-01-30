Экс-полпред Игорь Холманских покинул УВЗ и исключен из совета директоров

Бывший полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, последнее время занимавший пост председателя совета директоров "Уралвагонзавода", покинул эту должность и исключен из состава совета.

На самом предприятии Накануне.RU подтвердили данную информацию, воздержавшись от подробных комментариев. Кто займет пост председателя, пока неизвестно.

В госкорпорации "Ростех", куда входит УВЗ, нашему изданию сообщили, что комментировать кадровые перестановки не планируют. Однако Накануне.RU стало известно, что в ближайшее время может быть выпущено официальное заявление по новым назначениям.

Напомним, Игорь Холманских был назначен председателем совета директоров УВЗ в июле 2018 года.

Через некоторое время стали появляться слухи, что он не задержится на родном заводе: сообщалось, что Холманских якобы не появляется на рабочем месте и не принимает участия в жизни компании.