11 Августа 2020
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полпредство, совещание по вопросам национальной безопасности на территории УрФО (2018) | Фото: Накануне.RU

Экс-полпред Игорь Холманских покинул УВЗ и исключен из совета директоров

Бывший полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, последнее время занимавший пост председателя совета директоров "Уралвагонзавода", покинул эту должность и исключен из состава совета.

На самом предприятии Накануне.RU подтвердили данную информацию, воздержавшись от подробных комментариев. Кто займет пост председателя, пока неизвестно.

В госкорпорации "Ростех", куда входит УВЗ, нашему изданию сообщили, что комментировать кадровые перестановки не планируют. Однако Накануне.RU стало известно, что в ближайшее время может быть выпущено официальное заявление по новым назначениям.

холманских игорь рюрикович полномочный представитель президента рф в урфо(2018)|Фото: Накануне.ru

Напомним, Игорь Холманских был назначен председателем совета директоров УВЗ в июле 2018 года.

Через некоторое время стали появляться слухи, что он не задержится на родном заводе: сообщалось, что Холманских якобы не появляется на рабочем месте и не принимает участия в жизни компании.

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Экс-полпред Игорь Холманских покинул УВЗ и исключен из совета директоров

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Теги: Холманских, УВЗ, совет директоров, корпорация



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Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2020 07:45 Мск Совет директоров "Уралвагонзавода" возглавил Александр Потапов

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