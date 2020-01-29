На Среднем Урале специалисты обследуют жилой дом, где произошел хлопок и пожар

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Теплоизоляция цоколя дома, мастера: http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/private/foundation/plinth/.
Частные мастера - http://remont.youdo.com/interior/chastnye/country/, на страницу заказа >>



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Специалист испытательной пожарной лаборатории на месте происшествия в одном из домов Ирбита (2020) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Среднем Урале специалисты обследуют жилой дом, где произошел хлопок и пожар

В уральском городе Ирбит, где в жилом доме произошел хлопок и пожар, проводится обследование конструкций здания.

Напомним, все случилось во вторник вечером на улице Комсомольской: горела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном многоквартирном доме. Всех жильцов эвакуировали, огонь удалось потушить.

В результате ЧП погиб 17-летний молодой человек, проживавший в пострадавшей от огня квартире. Сейчас проверяется информация очевидцев о хлопке, предшествовавшем пожару.

Специалист испытательной пожарной лаборатории на месте происшествия в одном из домов Ирбита(2020)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, на месте происшествия в Ирбите работают специалисты испытательной пожарной лаборатории по Свердловской области. С помощью диагностического комплекса "Стрела П" ими проводится обследование конструкций здания для установления их целостности.

Причины случившегося также выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.

Горевший дом в Ирбите(2020)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале специалисты обследуют жилой дом, где произошел хлопок и пожар

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ирбит, пожар, МЧС, дом, обследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.01.2020 13:41 Мск Жильцам двух подъездов взорвавшегося дома в Ирбите не разрешили вернуться в квартиры
Ранее 30.01.2020 13:21 Мск На Среднем Урале решают вопрос о пригодности для проживания дома, где случился мощный хлопок и пожар

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.01.2020 07:52 Мск На Среднем Урале из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали всех жильцов: очевидцы говорят о хлопке

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров