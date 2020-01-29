На Среднем Урале специалисты обследуют жилой дом, где произошел хлопок и пожар

В уральском городе Ирбит, где в жилом доме произошел хлопок и пожар, проводится обследование конструкций здания.

Напомним, все случилось во вторник вечером на улице Комсомольской: горела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном многоквартирном доме. Всех жильцов эвакуировали, огонь удалось потушить.

В результате ЧП погиб 17-летний молодой человек, проживавший в пострадавшей от огня квартире. Сейчас проверяется информация очевидцев о хлопке, предшествовавшем пожару.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, на месте происшествия в Ирбите работают специалисты испытательной пожарной лаборатории по Свердловской области. С помощью диагностического комплекса "Стрела П" ими проводится обследование конструкций здания для установления их целостности.

Причины случившегося также выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.