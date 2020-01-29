10 Августа 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Сталин (2015) | Фото: cmtt.ru

Историк о "встрече" Сталина и Гитлера: "Кравчук в очередной раз показал свою необразованность"

Экс-президент Украины Владимир Кравчук попытался заступиться за нынешнего главу государства Владимира Зеленского, который заявил о вине СССР в развязывании Второй мировой войны. В передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1" он сначала процитировал речь Зеленского о том, что война началась "после агрессии фашистской Германии на Польшу и была спровоцирована тем, что между Советским Союзом и фашистской Германией был заключён союз". Далее первый президент Украины сделал и вовсе удивительное высказывание: "Гитлер и Сталин встретились во Львове, это же документ, это не является секретом, и пытались договориться. И вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки".
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Сам договор о ненападении между Москвой и Берлином, известный как пакт Молотова-Риббентропа, действительно существовал, хотя по сей день ведутся споры о подлинности его секретной части. Но заявление о встрече во Львове оказалось настолько из ряда вон выходящим, что вызвало смех у ведущих.

Автор книг об истории сталинского периода и Великой Отечественной войны Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU отметил, что Кравчук в очередной раз показал свою глупость и необразованность, подобная версия высказывалась и ранее, однако она уже давно опровергнута путём детального анализа биохроники Сталина и Гитлера.

"В эти дни Сталин в Москве присутствовал, и для того, чтобы ему успеть во Львов, нужно было просто двигаться туда с совершенно нереальной для того времени скоростью, и то, он только бы успел, грубо говоря, поздороваться с Гитлером и уехать обратно. Но и уже из немецких документов следует, что Гитлер в этот день присутствовать во Львове не мог – он был в Берлине и лично награждал немецких моряков. По этому поводу есть фотографии", – отметил эксперт.

В последние 30 лет было создано немало, как сейчас говорят, фейков, они были вброшены в общественное сознание, и кстати, распространялись и российскими элитами. Но, как напоминает Игорь Пыхалов, одно дело, когда это говорит какой-нибудь обыватель, "обыватель имеет право быть невежественным", но если кто-то себя позиционирует как государственный деятель, пусть и бывший, то нужно быть осторожным в высказываниях.

леонид кравчук(2007)|Фото: Виктор Гуров

Интересно, что тема роли Польши во Второй мировой звучит последние несколько месяцев. Об этом напомнил и президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в декабре прошлого года. С тех пор эта дискуссия возобновляется с удивительной регулярностью.

Игорь Пыхалов считает, что, с одной стороны, этому способствует череда юбилеев – и юбилей начала Второй мировой войны, и освобождения Освенцима, и освобождения Варшавы. И по каждому из них у нас с поляками случаются перепалки.

С другой стороны, антисоветская, антирусская риторика в Польше наблюдается уже давно, но наши руководители, и Ельцин, и Путин к этому относились весьма терпимо. "А тут Путин начал достаточно жёстко реагировать. Это, несомненно, смена курса, она достаточно знаковая. Почему он это сделал – не берусь сказать, но это правильный шаг, когда мы начали хотя бы на уровне риторики отстаивать свою историю, свои интересы. Это несомненно правильно", – заключил историк.

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Историк о "встрече" Сталина и Гитлера: "Кравчук в очередной раз показал свою необразованность"

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Теги: Вторая мировая война, Кравчук, Пыхалов



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