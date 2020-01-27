08 Августа 2020
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бунт водителей скорой помощи (2020) | Фото: Накануне.RU

Бунт, как в Перми, Копейске, Уфе, Благовещенске: увольняющиеся водители "скорой помощи" заявили о долгах по зарплате

Сегодня повестку всколыхнуло известие о массовых увольнениях водителей "Скорой помощи" Екатеринбурга. 70 человек приняли такое решение после того, как стало известно о приходе новой аутсорсинговой компании "Феникс-логистика" (бренд "Новоскор"). Те, благодаря кому врачи успевают на вызовы вовремя, увольняются из подстанций на улицах Серафимы Дерябиной, Братьев Быковых и Машиностроителей.

Как ранее писало наше издание, основной причиной стали крайне низкие зарплаты водителей скорых и грядущий перевод работников в индивидуальные предприниматели и самозанятые. Между тем, у работников есть и иные претензии к другой фирме Евгения Фридмана, с которым ранее уже работали водители.

Для того, чтобы детальнее разобраться в ситуации, мы приехали на первую подстанцию "Скорой помощи" и поговорили с водителями, ищущими справедливость.

Семеро собеседников рассказали о том, что всего лишь просили поднять тарифы для того, чтобы получать более-менее приемлемую зарплату, а теперь они вынуждены увольняться.

Сам владелец компании, с которой заключен договор в рамках аутсорсинга, отправил сообщение следующего характера всем несогласным водителям. Согласно сообщению, на места недовольных уже ведется набор новых водителей.

"Добрый день. Свои предложения мы озвучили. Других предложений не будет. С завтрашнего дня начинаем прием водителей. Сейчас в 00.00 преимущества у всех работающих сотрудников на подстанциях обнуляются. Будут потом места свободные - возьмем, а нет, так нет. Так что на принятие решения у вас меньше суток. Наш представитель находится в Екатеринбурге и уже проводит собеседования с новыми водителями. Шантаж не пройдет", - красноречиво гласит текст.

сообщение водителям скорой(2020)|Фото:

Правда, по заверениям мужчин, с компанией господина Фридмана они больше не намерены работать. Всему виной якобы непогашенные долги перед ними.

"Как можно работать с человеком, который кинул нас еще два года назад и не расплатился с нами по зарплате? Размер долгов от 2 до 60 тыс. Мы не хотим работать с этим человеком. Не хотим иметь с ним дело", - такова версия одного из водителей.

бунт водителей скорой помощи(2020)|Фото: Накануне.RU

Работники, с их слов, пытались получить у Фридмана зарплату, но тот, как рассказывают они, якобы ссылался на то, что те организации прекратили существование.

Также автомобилисты "Скорой помощи" не согласны с тем, что бизнесмен превращает здравоохранение и помощь людям в собственный бизнес. Но при этом сетуют на то, что никто их не слышит из-за того, что они работают лишь простыми водителями. Тем не менее, уже ряд профсоюзов предложил им помощь и поддержку.

"Почему я должен уходить от того, потому что он бизнесмен и ему невыгодно держать меня на трудовом договоре? Здесь есть ребята, которые работают и по пять лет. На нас вышли профсоюзы, которые хотят нас отстаивать", - негодует наш собеседник.

бунт водителей скорой помощи(2020)|Фото: Накануне.RU

Не устроили водителей и новые условия в договорах возмездного оказания услуг. Документы оказались в распоряжении Накануне.RU.

Один из пунктов гласит о том, что стоимость услуг включает в себя "поддержание транспортного средства в надлежащем санитарном состоянии, проезд к месту оказания услуг и обратно, а также уплату других платежей".

Водителей насторожил и другой пункт, что их условия труда являются безопасными по условию договора. Говорить о том, сколько нападений совершается на экипажи "скорых", думаем, излишне.

договор врачей скорой помощи №3 (страница 1)(2020)|Фото: Накануне.RU

договор врачей скорой помощи №2 (страница 1)(2020)|Фото: Накануне.RU

При разговоре водители очень эмоционально отреагировали на слова губернатора Евгения Куйвашева о том, что " аутсорсинг – это нормальная форма работы", о том, что "в Екатеринбурге нет недовольных данной системой", и что "никто уволен не будет". Один из водителей рассказал, что все то, что происходит сейчас в Екатеринбурге, уже было в Перми, Копейске, Благовещенске, Уфе. Перевод скорой помощи на аутсорсинг приводил там к забастовкам и месячным невыплатам зарплат.

"Задайте губернатору вопрос, читает ли он федеральные СМИ? Давайте возьмем опыт Перми, Копейска, Благовещенка и Уфы. Почему-то эти факты успешно опускаются и их не замечают. Об этом почему-то никто не говорит, а там все привело к забастовкам и месячным невыплатам зарплат. Все это дошло до того, что водители сами ремонтируют автомобили "Скорой помощи". Два года назад машины "Скорой помощи", на которых мы работали, вовсе разваливались. Они вообще у нас не ездили. Не было запасных колес и так далее. Машины чуть живые ездили. Машины ездили на газу, хотя, в принципе, нельзя, чтобы "Скорая помощь" ездила на газу", - рассказывают водители, порой от эмоций перебивая друг друга.

Также всех работников беспокоит, что в данной системе они являются даже не сотрудниками здравоохранения, а лишь перевозчиками.

"Больше всего обидно, что работая параллельно с муниципальной "скорой", у нас даже стаж "скорой помощи" не идет. Мы считаемся таксистами", - заключил один из наших собеседников.

Теперь протестно настроенные водители хотят вынести тему на федеральный уровень и надеются на общественный резонанс. На самого Фридмана они и вовсе готовы написать заявление в Генеральную прокуратуру.

Сам предприниматель Евгений Фридман в разговоре с журналистом Накануне.RU назвал информацию о долгах по зарплатам несоответствующей действительности, а конфликт высосанным из пальца.

"Нет никаких долгов у меня перед водителями. Это какая-то ложная информация. Мы в Екатеринбурге уже два года не работаем. Если бы была какая-либо задолженность, то через суд уже бы все стали взыскивать. Это какая-то провокация. Я не считаю, что вообще что-то происходит. У нас есть муниципальный заказ, и мы с 1 февраля будем его исполнять в полном порядке. Кто-то хочет работать в нашей компании, а кто-то не хочет. Все это фантазии про бунты водителей. Эти водители вообще не имеют к нам никакого отношения. Они являются работниками другой организации. Это их право - переходить или не переходить и это наше право, брать их или нет. История высосана из пальца. Никаких сбоев и перебоев не было, и быть не может. Это ложь и провокация. Автомобиль надо не ремонтировать самому, а придти и проверить, есть ли там масло, проверить, чтобы в автомобиле было топливо. Это обычная обязанность водителя. Вне зависимости от его занятости", - объяснил бизнесмен.

Низкие зарплаты водителей Фридман объяснил тем, что в соответствии с тарифами, которые оплачивают компании, на зарплату у них заложена определенная сумма. Также, отвечая на наши вопросы, он подчеркнул, что "водители не имеют к его компании никакого отношения".

"Когда эти водители работали, у нас у них зарплата была 22 тыс. Потом стала 17 тыс. руб., когда пришли из системы здравоохранения. Мы не такая система. У нас есть тариф, который нам оплачивают. В рамках этих обязательств есть стоимость, которую мы можем тратить на зарплату. Мы можем тратить 18 тыс., а еще надо заплатить НДФЛ и так далее. В итоге уже будет сумма 22 тыс. руб. Вы можете оформиться, как самозанятые, и мы можем вам переводить 25 тыс. Вам не надо работать в полторы-две ставки. Все извратилось в итоге и исказилось из-за бунтов и саботажей. У нас нет отношений с ними", - прокомментировал ситуацию он.

Как стало известно Накануне.RU, уже в марте в Екатеринбурге на аутсорсинг переведут еще две подстанции "Скорой помощи". Водителям, которые уволятся 1 февраля, уже готовят документы для того, чтобы встать на биржу труда. По их словам, они могут оказаться на улице, потому что им просто не хватит мест в тех подстанциях, где места еще останутся.

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Бунт, как в Перми, Копейске, Уфе, Благовещенске: увольняющиеся водители "скорой помощи" заявили о долгах по зарплате

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Теги: скорая помощь, увольнения, водители. Екатеринбург, Евгений Фридман



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