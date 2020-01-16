28 Июля 2020
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Образование Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура Надыма опровергла навязывание родителям школьников покупки карт для входа в учреждения

Подведены итоги проверки якобы существовавшего нарушения прав родителей школьников из Надыма. Как оказалось, денег за бесплатные услуги с них не собирали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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В декабре прошлого года стало известно, что в Надыме родителей учеников якобы заставляют покупать карты для входа в здания школ через электронную пропускную систему. Прокурорская проверка показала, что во всех школах поселений Надымского района такие карты выдают бесплатно.

Обращения граждан по поводу покупки карт ни в прокуратуру, ни в органы местного самоуправления не поступали. По итогам проверки оснований для прокурорского вмешательства нет.

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Прокуратура Надыма опровергла навязывание родителям школьников покупки карт для входа в учреждения

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Теги: школы, карты, пропускная система, проверка, прокуратура



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