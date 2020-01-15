"Лишь бы собрать налог на новые лапти". Эксперт не ожидает успехов от правительства Мишустина

С назначением главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ нет оснований полагать, что будут достигаться экономические результаты. Об этом в беседе с Накануне.RU заявил политолог Сергей Черняховский.

"Назначение Мишустина после отставки правительства и Медведева не вселяет больших надежд. Если что-то Медведев не мог делать, то, на мой взгляд, назначение Мишустина тем более не дает оснований полагать, что он это сделает. Еще при назначении Правительства в прошлом году шла речь о том, что, возможно, оно ставится ненадолго, такой разговор был. Сейчас, честно говоря, для меня это стало неожиданностью", - отметил эксперт.

Считается, что Мишустин очень хорошо наладил систему сбора и администрирования налогов, но, как отмечает Сергей Черняховский, это не созидательная функция.

"Во-первых, она по своей сути не созидательная, это функция регулирования, а у нас очень много руководителей, которые любят регулировать, но не любят организовывать и создавать. Во-вторых, Мишустин, как мне представляется, с его определенными организационными навыками представляет абсолютно порочную финансовую государственную логику, которая исходит из того, что главный источник государственного бюджета - это налоги. Это в принципе неправильно", - говорит политолог.

"Вот эта логика - побольше собрать налогов, она предполагает такую правительственную парадигму - сами делать ничего не будем, пусть кто-то делает, а мы с них будем осуществлять поборы. Сначала налоги собрать с богатых, потом с бедных, налог на новые лапти - все это логика допетровской Руси", - заключил он.

Напомним, сегодня после послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства. Медведев может занять пост заместителя главы Совета безопасности.