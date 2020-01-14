В Тюмени представили нового начальника управления МВД региона Леонида Коломийца

Экс-начальник управления МВД России по Омской области Леонид Коломиец занял аналогичную должность в Тюмени. Представлять его приехал лично замминистра МВД России Игорь Зубов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, Коломиец назначен на эту должность 25 декабря прошлого года указом президента страны Владимира Путина.

Коломиец родился 20 октября 1969 года в Черкасской области. В 2013 году был назначен заместителем начальника УМВД России по Астраханской области, с 2016 года работал в Омске.

Леонид Коломиец - генерал-майор полиции.