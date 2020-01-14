27 Июля 2020
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Общество Тюменская область
Леонид Коломиец (2020) | Фото: УМВД России по Тюменской области

В Тюмени представили нового начальника управления МВД региона Леонида Коломийца

Экс-начальник управления МВД России по Омской области Леонид Коломиец занял аналогичную должность в Тюмени. Представлять его приехал лично замминистра МВД России Игорь Зубов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, Коломиец назначен на эту должность 25 декабря прошлого года указом президента страны Владимира Путина.

Коломиец родился 20 октября 1969 года в Черкасской области. В 2013 году был назначен заместителем начальника УМВД России по Астраханской области, с 2016 года работал в Омске.

Леонид Коломиец - генерал-майор полиции.

Леонид Коломиец(2020)|Фото: УМВД России по Тюменской области

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В Тюмени представили нового начальника управления МВД региона Леонида Коломийца

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Теги: Леонид Коломиец, МВД, полиция, Тюмень



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