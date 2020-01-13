25 Июля 2020
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пенсия деньги (2013) | Фото:

"Пострашней нашествия марсиан". Россию может ждать более радикальная пенсионная реформа

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью радио "Говорит Москва" предположил, что в России может быть проведена куда более радикальная пенсионная реформа: вплоть до отказа от выплаты обязательной (страховой) части пенсии, передает корреспондент Накануне.RU.
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Оценивая события 2018 г., Валерий Федоров отметил в их числе выборы президента, чемпионат мира по футболу, однако заявил, что пенсионная реформа - негативное событие, которое по своему эффекту перекрыло позитив от двух предыдущих.

"Экономисты его рассчитывали, для чего, в принципе, это повышение состоялось? Не для того, чтобы людям жизнь отравить, ни в коем случае, а для того, чтобы сбалансировать макроэкономику, бюджет. Чтобы не оказалось, что через 10 лет у нас работать некому, зато все только пенсию готовы получать. Вот эта была голубая мечта экономистов, какие-то расчеты под нее делались", - заявил он и предположил, что не исключено, что эту сферу ждут куда более серьезные изменения.

"Сейчас просто возраст повысили, а возможны еще и другие шаги, спектр достаточно широкий. Ну, например, изменение соотношения обязательного элемента и накопительного. Или вообще отмена обязательного, есть такие страны, где он отсутствует", - высказался он.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в беседе с Накануне.RU сравнил ликвидацию страховой части пенсии с нашествием марсиан. По его мнению, подобных мер принято не будет, поскольку это приведет к многократному росту социальной напряженности.

"Каким образом можно ликвидировать обязательную часть государственного пенсионного обеспечения, я вообще не понимаю. Потому что люди конкретно на это перечисляют взносы в Пенсионный фонд. Это, по сути, ликвидация государственного пенсионного страхования. Обсуждать можно все что угодно, включая нашествие марсиан. Но мы надеемся, что этого все же не произойдет. Я имею ввиду и нашествие марсиан, и отмену обязательного государственного страхования. Я в этом уверен, потому что это потенциально не уровень социальной напряженности, который возник после повышения пенсионного возраста, а то же самое, с коэффициентом 10", - высказался он.

Политолог Максим Жаров отмечает, что озвученное Федоровым - это фактически планы по переходу на полностью накопительную пенсионную систему. "Наверное, это будет уже не при Путине. Не знаю, зачем об этом заговорил Федоров, но такие "новости" накануне "социального" Послания президента более чем настораживающие", - отметил он.

Напомним, ранее экономист, член экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский сообщил, что в России могут поднять пенсионный возраст еще на три года. "В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин", - отмечал он. В Кремле эту информацию опровергли. Впрочем, ранее власти опровергали также данные о готовящемся повышении пенсионного возраста на пять лет.

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"Пострашней нашествия марсиан". Россию может ждать более радикальная пенсионная реформа

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Теги: пенсионная реформа, страховая часть пенсии, накопительная часть пенсии, повышение пенсионного возраста



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