В центре Тюмени станет больше платных парковок

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Тут http://remont.youdo.com/stuccoing/fillers/tag/walls/ по ссылке.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/repair/kitchen/euroremont/ по данной ссылке.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/building/roofing/montazh/metallocherepica/, подробности...



Общество Тюменская область Уральский ФО
платная парковка, парковка, зона платной парковки, знак (2018) | Фото: newstracker.ru

В центре Тюмени станет больше платных парковок

В этом году в центре Тюмени 74 парковки станут платными. Информация о парковках размещена в мобильном приложении "Тюменские парковки", передает корреспондент Накануне.RU.

Пользователи приложения могут кликнуть на выбранную парковку, узнать общее количество мест, в том числе для инвалидов, а также является ли парковка платной или бесплатной в настоящий момент.

Когда именно парковки будут платными пока неизвестно, однако на ул. Герцена, Орджоникидзе, Профсоюзной, Советской, Водопроводной, Республики и Челюскинцев уже установили новые паркоматы.

Напомним, ранее в Тюмени размер платы за размещение автомобилей на многоуровневой парковке, входящей в состав набережной реки Туры был снижен на пять рублей. Это было обусловлено тем, что парковка не пользуется популярностью у автолюбителей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В центре Тюмени станет больше платных парковок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: платная парковка, паркомат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.01.2020 09:13 Мск "Северяне заплутают". Тюменские автолюбители раскритиковали платные парковки и терминалы на них

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.10.2018 11:40 Мск Припарковать машину в центре Тюмени стало дороже
Ранее 22.02.2018 09:09 Мск В Тюмени увеличится стоимость платной парковки
Ранее 14.02.2018 16:18 Мск Стоимость платных парковок в Тюмени будет зависеть от спроса
Ранее 14.06.2017 08:42 Мск В центре Тюмени на 20% подорожали платные парковки
Ранее 20.10.2016 15:28 Мск Тюмень заполонят платные автомобильные парковки
Ранее 18.10.2016 21:44 Мск Тюменских водителей освободят от штрафа за неправильную парковку
Ранее 01.04.2016 12:49 Мск "Жители оценят работу платных парковок!" Активисты ОНФ проверили первую платную зону в Тюмени
Ранее 24.03.2016 09:11 Мск Тюменских чиновников пересаживают на общественный транспорт: в гордуме обсудили вопрос о введении платных парковок
Ранее 17.03.2016 10:34 Мск Тюменцев будут штрафовать на 2500 рублей за неоплату парковки. Депутаты предупредили о возможных "революциях"
Ранее 17.03.2016 09:50 Мск Прокурор Тюменской области предложил "творчески" подойти к решению вопроса о платных парковках
Ранее 15.03.2016 16:21 Мск 90% жителей Тюмени поддерживают создание платных парковок, заявили в думе
Ранее 22.01.2016 10:33 Мск Стоянка в центре Тюмени станет платной: "Когда деньжата позволят, сделаем подземные парковки"
Ранее 21.10.2015 16:28 Мск В центре Тюмени планируют сделать 22 платных парковки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров