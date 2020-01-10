В центре Тюмени станет больше платных парковок

В этом году в центре Тюмени 74 парковки станут платными. Информация о парковках размещена в мобильном приложении "Тюменские парковки", передает корреспондент Накануне.RU.

Пользователи приложения могут кликнуть на выбранную парковку, узнать общее количество мест, в том числе для инвалидов, а также является ли парковка платной или бесплатной в настоящий момент.

Когда именно парковки будут платными пока неизвестно, однако на ул. Герцена, Орджоникидзе, Профсоюзной, Советской, Водопроводной, Республики и Челюскинцев уже установили новые паркоматы.

Напомним, ранее в Тюмени размер платы за размещение автомобилей на многоуровневой парковке, входящей в состав набережной реки Туры был снижен на пять рублей. Это было обусловлено тем, что парковка не пользуется популярностью у автолюбителей.