В Тюмени снизилась стоимость парковки на набережной

В Тюмени размер платы за размещение автомобилей на многоуровневой парковке, входящей в состав набережной реки Туры снижен на пять рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Тюменского паркинга".

"В соответствии с принятым постановлением администрации города Тюмени, размер платы за размещение транспортных средств на многоуровневой парковке, снижен до 35 рублей в час", - говорится в сообщении.

Решение о снижении цены принято по результатам мониторинга занятости парковки - сейчас там очень много свободных мест. Добавим, что ранее тюменцы жаловались на крупные штрафы за несвоевременную оплату парковки на набережной из-за того, что на этой парковке действует авансовая система - оплатить стоянку надо в течение 15 минут после того, как было занято место.