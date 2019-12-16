02 Октября 2020
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платная парковка, парковка, зона платной парковки, знак (2018) | Фото: newstracker.ru

В Тюмени снизилась стоимость парковки на набережной

В Тюмени размер платы за размещение автомобилей на многоуровневой парковке, входящей в состав набережной реки Туры снижен на пять рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Тюменского паркинга".

"В соответствии с принятым постановлением администрации города Тюмени, размер платы за размещение транспортных средств на многоуровневой парковке, снижен до 35 рублей в час", - говорится в сообщении.

Решение о снижении цены принято по результатам мониторинга занятости парковки - сейчас там очень много свободных мест. Добавим, что ранее тюменцы жаловались на крупные штрафы за несвоевременную оплату парковки на набережной из-за того, что на этой парковке действует авансовая система - оплатить стоянку надо в течение 15 минут после того, как было занято место.

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В Тюмени снизилась стоимость парковки на набережной

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Теги: платная парковка, набережная, цена



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