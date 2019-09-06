Суд оставил под домашним арестом главу Чебаркуля, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил под домашним арестом главу Чебаркуля Сергея Ковригина, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Под домашним арестом Ковригин пробудет до 23 октября.

Напомним, Ковригина обвиняют в получении взятки. 1 марта чиновник был задержан. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в размере более 50 тыс. руб. в виде услуг неимущественного характера от представителя коммерческой организации. За это организации были переданы объекты муниципальной собственности.