06 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
ковригин сергей александрович глава муниципального образования чебаркульский городской округ (2016) | Фото: Накануне.ru

На Южном Урале в суд направлено уголовное дело на главу Чебаркуля, обвиняемого в получении взятки

Уголовное дело в отношении главы Чебаркуля Сергея Ковригина завершено, оно передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ковригин обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса - злоупотребление полномочиями, превышение полномочий и получение взятки, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как считает следствие, в 2016 году Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 52 тыс. руб. от представителя фирмы за передачу объектов муниципалитета.

В 2017 году договоры аренды по передаче имущества были признаны недействительными.

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На Южном Урале в суд направлено уголовное дело на главу Чебаркуля, обвиняемого в получении взятки

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Теги: глава Чебаркуля, Сергей Ковригин, задержание, уголовное дело, взятка



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