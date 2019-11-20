На Южном Урале в суд направлено уголовное дело на главу Чебаркуля, обвиняемого в получении взятки

Уголовное дело в отношении главы Чебаркуля Сергея Ковригина завершено, оно передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ковригин обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса - злоупотребление полномочиями, превышение полномочий и получение взятки, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как считает следствие, в 2016 году Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 52 тыс. руб. от представителя фирмы за передачу объектов муниципалитета.

В 2017 году договоры аренды по передаче имущества были признаны недействительными.