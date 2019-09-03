Расселения не требуется: в мэрии Перми прокомментировали ситуацию с треснувшим домом

В администрации Перми прокомментировали ситуацию с домом по адресу Комсомольский проспект 31а, где подрядчик обнаружил сквозные трещины в кирпичной кладке первого этажа, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации мэрии, сегодня в администрации Ленинского района состоялось заседание КЧС, участники заседания обсудили ситуацию с домом.

"Управляющей компанией, обслуживающей данный дом, были установлены маячки для отслеживания динамики изменения трещины, каждый день будет проводиться мониторинг. Ситуация находится на контроле администрации района и фонда капремонта, в ближайшее время будет проведено инструментальное обследование дома с целью установления причин появления трещины", - сообщили в мэрии.

В администрации также добавили, что в данный момент жителям дома ничего не угрожает, расселения людей не требуется