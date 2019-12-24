10 Октября 2020
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Комсомольский проспект, 31а (2019) | Фото: fond59.ru

В Перми до конца года укрепят стены треснувшего дома на Компроссе

В Перми до конца года планируется завершить работы по усилению кирпичной кладки трещин на фасадной части дома по адресу ул. Комсомольский проспект, 31А, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого фонда капремонта.

Усиление кирпичной кладки выполняется инъекционным способом с заменой старого кирпича, на новый. Работы ведет подрядчик фонда - компания "Стротекс".

Ранее компания "Нью-Граунд" предоставила фонду полный отчет о состоянии дома, а также типовые решения, которые позволят обеспечить надежность несущих стен.

Напомним, компания "Нью-Граунд" в прошлом году обследовала пятиэтажку на ул. Свиязева, 50/1, в которой произошел взрыв бытового газа.

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В Перми до конца года укрепят стены треснувшего дома на Компроссе

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Теги: дом, трещины, фонд капитального ремонта, комсомольский проспект



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