В Перми до конца года укрепят стены треснувшего дома на Компроссе

В Перми до конца года планируется завершить работы по усилению кирпичной кладки трещин на фасадной части дома по адресу ул. Комсомольский проспект, 31А, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого фонда капремонта.

Усиление кирпичной кладки выполняется инъекционным способом с заменой старого кирпича, на новый. Работы ведет подрядчик фонда - компания "Стротекс".

Ранее компания "Нью-Граунд" предоставила фонду полный отчет о состоянии дома, а также типовые решения, которые позволят обеспечить надежность несущих стен.

Напомним, компания "Нью-Граунд" в прошлом году обследовала пятиэтажку на ул. Свиязева, 50/1, в которой произошел взрыв бытового газа.