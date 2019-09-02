В Мегионе появилась школа имени Ивана Рынкового

Мегионской школе №3 присвоили имя заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности, почетного гражданина города Ивана Рынкового. 2 сентября торжественно открыта мемориальная доска, установленная на здании образовательного учреждения.

Как рассказали Накануне.RU в "Славнефть-Мегионнефтегазе", инициатива назвать школу в честь одного из покорителей югорских недр принадлежит ученикам, а нефтяники и муниципальные власти эту идею поддержали. Под руководством Ивана Рынкового были введены в эксплуатацию полтора десятка месторождений, в том числе знаменитый Самотлор. Кроме того, именно благодаря ему в 1980 году Мегион получил статус города окружного подчинения.

"Для "Мегионнефтегаза" 2019 год – особенный, юбилейный. И мы очень рады, что юное поколение мегионцев чтит память первооткрывателей сибирской нефти. 20 сентября Ивану Ивановичу Рынковому исполнилось бы 82 года. Это был целеустремленный человек, который самоотверженно работал сам и ценил труд других людей. Желаю и вам всегда стремиться к достижению высоких целей, сохраняя при этом лучшие человеческие качества, быть достойными памяти великих первопроходцев", – напутствовал школьников генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

В Мегионе уже стало традицией называть образовательные учреждения в честь известных нефтяников. Так, школа № 1 носит имя прославленного бурового мастера Григория Норкина, а школа искусств – имя Анатолия Кузьмина, руководившего "Мегионнефтегазом" до 1994 года.