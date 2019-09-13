В Пыть-Яхе бизнесмена судят за незаконное получение от мэрии 90 миллионов

В Пыть-Яхк в суд ушло уголовное дело генерального директора компании "Инновационные технологии". Ему вменяют мошенничество и пособничество в злоупотреблении полномочиями – организация предпринимателя незаконно получила крупную сумму из бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый изготовил и предоставил директору "Управления городского хозяйства" мэрии подписанные документы о приемке и стоимости "Капитального ремонта оборудования водоочистных сооружений № 4 Пыть-Яха" на общую сумму почти 90 миллионов рублей. На самом же деле изготовлением, поставкой, пуско-наладкой и вводом в эксплуатацию комплекса оборудования водоподготовки компания не занималась. "Управление" передало в мэрию документы, на основании которых более 89 млн руб. перевели сначала на его счет, а потом заплатили генеральному директору "Инновационных технологий".

Дело ушло в суд. По ходатайству СКР арестовано имущество бизнесмена ценой в 40 млн руб.. Ранее бывший директор "Управления" признан виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями и по решению суда отправлен в колонию.