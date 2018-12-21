21 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Бывшего главу управления городского хозяйства Пыть-Яха судят за ущерб казне в 90 миллионов

Бывший начальник управления городского хозяйства Пыть-Яха (УГХ) обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате, чем принес мэрии убытки в 90 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.
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По версии следствия, в декабре 2016 г. глава управления за счёт бюджета оплатил капремонт водоочистных сооружений Пыть-Яха. На самом деле никто этих работ не делал. Сумма ущерба – более 89 млн руб.

Также он, желая скрыть преступление, в апреле 2017 г. единолично принял решение о проведении части ранее оплаченных работ на сумму в 725 тыс. рублей за счет средств возглавляемого им муниципального управления. Этим он нарушил интересы УГХ. Кроме того, в октябре 2016 г. глава управления оплатил личный административный штраф казенными деньгами.

К нему подан иск на 90 млн руб. Дело рассмотрит Пыть-Яхский городской суд.

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Бывшего главу управления городского хозяйства Пыть-Яха судят за ущерб казне в 90 миллионов

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Теги: управление городского хозяйства, ущерб казне, злоупотребление полномочиями, растрата



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