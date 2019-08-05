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Алексей Текслер, больница Сима (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Аши пожаловались губернатору на перевозку марганца из Башкирии

Во время визита врио главы Челябинской области Алексея Текслера в Ашинский район жители пожаловались ему на перевозку марганца, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жителей, марганцевый известняк добывают в Башкирии, но перевозят по Ашинскому району. Перевозка осуществляется открытым способом по автодорогам в жилых микрорайонах. На улицах стоит пыль, а дороги приходят в негодность.

"У нас были хорошие дороги, они за четыре года испортили асфальт. Мы будем восстанавливать дорогу за бюджетные деньги, а от этой компании за все годы ни копейки в бюджет не поступило. Добывают в Башкирии, а возят у нас. Пылища стоит столбом. Нам минэкологии Башкирии дало ответ, что у них нет возможности осуществлять перевозку по их территории. Нам это объяснили, что там люди живут, а мы что - нелюди?" - возмущаются жители.

Кроме того, как говорят они, с недавним вводом участка железной дороги по территории муниципалитета пойдут составы с марганцем. В 50 метрах от этой дороги находится стройплощадка под детский садик.

Ашинцы напомнили, что выступали против перевозки марганца по территории района. Три раза проводились слушания по этому вопросу, но из них "устраивали шоу".

Алексей Текслер дал поручение провести проверку по всем сигналам жителей. "Я попрошу министра экологии с вами встретиться. Поговорите с ним, я с него спрошу", - подчеркнул он.

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Жители Аши пожаловались губернатору на перевозку марганца из Башкирии

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Теги: марганец, Алексей Текслер



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