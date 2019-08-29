Минздрав прокомментировал ситуацию с объединением "скорой" в Губахе, где врачи собирались голодать

Министерство здравоохранения Прикамья прокомментировало ситуацию в Губахе, связанную с объединением подстанций Скорой медицинской помощи на территориях КУБа и Березников, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в соцсетях появилась информация о закрытии губахинской "Скорой". От имени врачей был опубликован пост, в котором сообщалось о неправомерных действиях руководства при увольнении сотрудников, для их перевода из одного юридического учреждения в другое. В частности, сообщалось, что за прохождение медицинской комиссии с врачей требуют 10 тыс. руб. Тех, кто не заплатит, к работе якобы не допустят. Автор поста пригрозил голодовкой. Отметим, ранее в соцсетях звучала информация, что водители "скорой" в Чайковском готовы объявить забастовку из-за низких зарплат.

В минздраве сообщили, что для повышения качества и доступности медицинской помощи в регионе объединяют подстанции "скорой" в Березниках, Кизеле, Гремячинске и Губахе в одно юридическое лицо с 1 ноября 2019 г.

"В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации переход сотрудников из одного юридического учреждения в другое возможен только через увольнение. 29 августа состоялась встреча главного врача ГБУЗ ПК "Станция скорой медицинской помощи Березники" Андрея Соседкова с представителями прокуратуры и сотрудниками СМП Губахи, Кизела, Гремячинска (с помощью телеконференции). Участники в режиме открытого диалога обсуждали вопросы механизмов работы и структуры нового объединенного учреждения, компенсации отпусков, прохождения допуска к наркотическим средствам и психотропным веществам", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники и машины "скорой помощи" останутся на местах без передислокации. Такое заявление сделал Андрей Соседков. Он также подчеркнул, что перед увольнением граждане получают гарантийные письма о трудоустройстве, им будет выплачена компенсация за неиспользованный отпуск.

В ближайшее время состоится повторная встреча. Ситуация остается на контроле у краевого минздрава.