18 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Миассе будут судить экс-чиновницу по обвинению в хищении свыше 24 млн рублей

В Миассе бывшего начальника отдела дошкольного образования будут судить за хищение свыше 24 млн рублей, полученных от продажи здания детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с января 2017 года по декабрь 2017 года обвиняемая совместно с другими гражданами предоставила подложные документы о стоимости нежилого здания и его соответствия требованиям к дошкольным образовательным учреждениям. На самом деле здание было непригодно для детсада. От продажи злоумышленники получили 24 млн рублей.

Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, признала вину и изобличила других участников преступления.

Речь идет в том числе об экс-главе Миасса Геннадии Васькове. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и в покушении на получение взятки.

По версии следствия, в 2017 году Васьков дал незаконное указание о заключении муниципального контракта о приобретении в собственность муниципалитета нежилого здания для размещения детского сада на 50 мест общей площадью 318 кв.м по явно завышенной стоимости, которое не могло быть использовано в соответствии с целевым назначением. За совершение указанных незаконных действий он вел переговоры о передаче ему взятки в виде денежных средств.

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В Миассе будут судить экс-чиновницу по обвинению в хищении свыше 24 млн рублей

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Теги: уголовное дело, суд, хищение, мошенничество,



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