18 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
кирпичная кладка обрушение (2016) | Фото: smoldaily.ru

Частичное обрушение пятиэтажки в Мегионе объяснили нарушением технологии ремонта

Обрушение парапета пятиэтажного дома на ул. Садовой в Мегионе произошло из-за нарушения технологии проведения капитального ремонт. Разработан план мероприятий по восстановлению дома и возмещению ущерба, сообщили Накануне.RU в югорском фонде капремонта.

Парапет, напомним, обрушился в ходе капитального ремонта крыши. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники компании "СеверСтрой" демонтировали старую крышу, а новую стропильную систему установили с нарушением технологии. В результате чего она обрушилась.

"Жильцов дома временно эвакуировали, но сейчас людям ничего не угрожает. Чрезвычайная ситуация объявлена не была. Собственникам разрешили вернуться в свои квартиры", - сообщили в фонде.

Крышу и входные группы подрядчик будет восстанавливать за счет собственных средств. Кроме того, компания отремонтирует поврежденные автомобили и мотоцикл.

Мероприятия по восстановлению нанесенных повреждений уже проводятся.

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Частичное обрушение пятиэтажки в Мегионе объяснили нарушением технологии ремонта

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Теги: Мегион, обрушение, Садовая 16



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Ранее 30.09.2019 07:52 Мск Югорский фонд капремонта и подрядчики получили прокурорские представления за частичное обрушение дома в Мегионе

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