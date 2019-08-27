Частичное обрушение пятиэтажки в Мегионе объяснили нарушением технологии ремонта

Обрушение парапета пятиэтажного дома на ул. Садовой в Мегионе произошло из-за нарушения технологии проведения капитального ремонт. Разработан план мероприятий по восстановлению дома и возмещению ущерба, сообщили Накануне.RU в югорском фонде капремонта.

Парапет, напомним, обрушился в ходе капитального ремонта крыши. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники компании "СеверСтрой" демонтировали старую крышу, а новую стропильную систему установили с нарушением технологии. В результате чего она обрушилась.

"Жильцов дома временно эвакуировали, но сейчас людям ничего не угрожает. Чрезвычайная ситуация объявлена не была. Собственникам разрешили вернуться в свои квартиры", - сообщили в фонде.

Крышу и входные группы подрядчик будет восстанавливать за счет собственных средств. Кроме того, компания отремонтирует поврежденные автомобили и мотоцикл.

Мероприятия по восстановлению нанесенных повреждений уже проводятся.